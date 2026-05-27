Туск: соглашение Лондона и Варшавы направлено против РФ

Москва27 мая Вести.Оборонное соглашение между Лондоном и Варшавой, которое планируется подписать 27 мая, будет направлено против России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам перед вылетом в Великобританию, заявление для прессы транслировалось в соцсетях его канцелярии.

По словам Туска, одним из ключевых положений договора станет признание России стратегической угрозой для Польши, Великобритании и НАТО, в том числе в долгосрочной перспективе.

Стратегической угрозой, в том числе долгосрочной, для Польши, Великобритании и НАТО является Россия, и поэтому наше сотрудничество – как британо-польское, так и в рамках НАТО – должно, в соответствии с духом этого договора, быть сосредоточено на обеспечении безопасности Польши и других государств перед лицом российской угрозы сказал он

Польский премьер также назвал такой подход значительным переломом, поскольку в документе прямо обозначена политическая мотивация соглашения.

Кроме того, Туск объяснил, зачем Польша заключает двусторонние оборонные соглашения с ключевыми союзниками, несмотря на существование механизма коллективной обороны НАТО. По его словам, Варшава рассчитывает, что в случае угрозы сможет получить быструю реакцию со стороны Франции и Великобритании еще до принятия общего решения в альянсе.

Туск подчеркнул, что в современных условиях скорость реакции в случае конфликта имеет особенно большое значение.

Ранее Туск заявил газете Financial Times, что Россия якобы может в скором времени атаковать одну из стран – участниц НАТО. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова премьера Польши – проявление русофобии.