Депутаты в Польше разругались из-за слов о России и распаде НАТО Polsat News: польские чиновники вступили в перепалку из-за слов Туска о НАТО

Москва4 мая Вести.Польские депутаты сцепились друг с другом в прямом эфире после заявлений премьер-министра Дональда Туска о продолжающемся распаде НАТО, сообщает телеканал Polsat News.

Депутат от партии "Право и справедливость" Радослав Фогель прокомментировал слова премьера о том, что наибольшей угрозой для Североатлантического альянса являются не внешние враги, а его "продолжающийся распад". Чиновник обвинил Туска в подрыве доверия к НАТО и назвал его слова хорошими новостями для России.

Если действительно произойдет вывод войск из Германии, Польша должна стремиться к их переброске к нам (в страну. — прим. ред.). С точки зрения России нет лучшей новости, чем подрыв доверия к НАТО, как это делает Дональд Туск сказал Фогель

В ответ на это депутат от партии "Гражданская коалиция" Павел Блюзнюк раздраженно принялся доказывать, что Фогель неправ. К дискуссии также присоединилась депутат от партии "Польша 2050" Ева Шедлер. Она попыталась утихомирить вспыливших коллег и сыронизировала над ситуацией.

Как она выразилась, если "автором слов является человек, которого не выносят", например, Туск, "то люди сразу же увидят между строк то, что не было сказано вслух".

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился вывести свыше 5 тысяч американских военных из Германии.

По мнению экспертов, они могут быть переброшены на восточный фланг НАТО, в частности, в Польшу. Однако Варшава не получала сигналов от Вашингтона о возможном размещении воинского контингента в регионе, отметил Туск.

На фоне происходящего польский президент Кароль Навроцкий и Трамп созвонились, чтобы обсудить перспективы нахождения войск США в Европе.