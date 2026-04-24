FT: Туск заявил об атаке России на НАТО в ближайшие месяцы

В Польше встревожены из-за якобы скорой атаки России на НАТО

Москва24 апр Вести.Россия может напасть на Североатлантический альянс в течение нескольких месяцев, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.

В беседе с Financial Times польский премьер заявил, что это является "действительно серьезной проблемой".

Я говорю о краткосрочной перспективе – скорее о месяцах, чем о годах сказал он

По словам Туска, на сегодняшний день перед Альянсом стоит задача "политически и логистически" подготовиться к якобы возможной атаке РФ. Он также указал, что, если "что-то случится", Россия будет осведомлена о жесткости и однозначности реакции НАТО.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что НАТО готовит нападение на Калининград и Карелию в 2030 году.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никому не угрожает.