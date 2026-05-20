Эксперт раскрыл план НАТО по затягиванию конфликта с Россией Кнутов: НАТО готова пожертвовать Польшей для затягивания конфликта с РФ

Москва20 мая Вести.Североатлантический альянс может пожертвовать интересами Польши и стран Прибалтики для затягивания конфликта с Россией до 2030 года, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с NEWS.ru он отметил, страны Европы рассчитывают за это время перестроить военную промышленность и усилить армии за счет возвращения службы по призыву.

Ради затягивания украинского кризиса до 2030 года Европе придется сдать страны Прибалтики и Польшу для восполнения человеческого дефицита в рядах ВСУ. Для этого НАТО будет всячески провоцировать прибалтов на военный конфликт с Россией и использовать солдат в качестве пушечного мяса, потому что Украине не хватает 20 тысяч военнослужащих. Такая же судьба ждет Румынию. Настрой Запада – реально затянуть боевые действия до того момента, когда будет перестроена военная промышленность европейских государств и они перейдут к комплектованию по призыву сказал Кнутов

Эксперт также предупредил, что подобная стратегия, по его оценке, повышает риск начала третьей мировой войны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь наделил Россию статусом первостепенной угрозы. Кроме того, он указал на якобы усиливающиеся попытки подорвать безопасность стран альянса.