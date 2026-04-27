В НАТО испугались, что Россия попытается вернуть границы СССР НАТО утверждает о попытках России вернуть границы СССР

Москва27 апр Вести.Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в альянсе рассматривают Россию как основную угрозу и ожидают, что Москва будет стремиться вернуть контроль над территориями, которыми владела до распада СССР.

Безусловно, Россия – номер один (угроза - Прим. ред.). Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она владела прежде. Я имею в виду период до распада СССР сказал он в интервью изданию РБК-Украина

Отвечая на уточняющий вопрос, имеется ли в виду возможная угроза странам Балтии, он отметил, что речь идет не только о них.

Адмирал подчеркнул, что НАТО ориентируется на самооборону, сдерживание и "защиту на 360 градусов", отмечая присутствие сил альянса в Арктике и на восточном направлении, а также пристальное внимание к ситуации на юге.