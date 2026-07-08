Москва8 июл Вести.Со стороны стран НАТО наблюдается реваншизм по отношению к России. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что сегодняшний саммит НАТО будет русофобский и преследует цель очередного шага эскалации конфликта с Россией.

Ну, конечно, сегодняшний саммит НАТО, который открывается, это саммит будет русофобский и преследующий цель очередного шага в эскалации военных действий против России. В этом нет сомнений… Будет записано в декларации, что Россия представляет основную угрозу … А давайте вспомним, чьими союзниками были эти страны (Финляндия, Нидерланды) в годы Второй мировой войны ... Да они на стороне Гитлера воевали … А в Нидерландах финны сами объявили войну. В Нидерландах, ну, наверное, до начала двухтысячных годов спрашивать кого-то, кем был твой дедушка, было просто неприлично, потому что нужно было отвечать: “воевал в СС“. Вот вам, вот нам, соответственно, ответ вот этой ненависти, которую эти страны испытывают к нам. Это реваншизм чистейшей воды заявил Кнутов

Ранее бывший депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала планы украинских властей по созданию национального пантеона с целью почтить память пособников нацистского режима. По ее мнению, подобные шаги выходят за рамки внутренней исторической политики и представляют собой форму идеологической подготовки к масштабному военному конфликту с Россией.