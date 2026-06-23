В Госдуме назвали сценарий, по которому НАТО может начать войну с Россией Депутат Толмачев: страны НАТО могут планировать прямой конфликт с РФ

Москва23 июн Вести.Член Госдумы Александр Толмачёв в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что государства — члены НАТО рассматривают возможность перерастания украинского конфликта в полноценную войну с Россией. По словам парламентария, действия Запада свидетельствуют о целенаправленной подготовке к прямому столкновению.

Действия стран НАТО и ЕС могут быть истолкованы единственным образом: они ведут подготовку к столкновению с Россией. На примере конфликта на Украине они изучают методы ведения современной войны. Отправляя Киеву оружие для терактов, испытывают новое "железо" на практике и избавляются от излишков старого, освобождая место на складах заявил Толмачёв

По его словам, "Запад планирует начало прямого конфликта как развитие украинского кризиса", а ЕС заявляет, что является "наследницей нацистского режима Третьего рейха".

Депутат также обратил внимание на открытые заявления европейских политиков, готовящихся, по его словам, к конфликту с Россией к 2030 году. Он напомнил о масштабных учениях НАТО и проектах по строительству концентрационных лагерей в Нидерландах.

Европа не скрывает, что планирует конфликт с нашей страной примерно в 2030 году. И дело вовсе не ограничивается поставками вооружения, финансовой помощью и учениями, где условный противник по описанию похож на Россию. Например, есть еще и проекты по строительству концентрационных лагерей в Нидерландах — это точно нельзя списать на "демократию в действии" или "помощь Киеву" резюмировал парламентарий

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что НАТО и ЕС готовятся к возможному конфликту с Россией на рубеже 2030 года.