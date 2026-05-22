Сенатор Чижов: в Европе считают, что война с Россией уже идет

Москва22 мая Вести.Представители европейской политической элиты считают, что война с Россией уже идет и европейские страны втянуты в украинский конфликт. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

По мнению сенатора, характерный пример этому – недавнее заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО может уничтожить военную инфраструктуру РФ в Калининграде.

Представители европейской политической элиты – если можно этот благообразный термин к этой публике применить – считают, что война уже идет. Более того, они исходят из того, что Европа неизбежно включена в конфликт с Россией… Видимо, решительная позиция российской стороны на фоне состоявшихся в последние дни совместных российско-белорусских учений с отработкой процедур применения ядерных вооружений оказала на определенную часть европейского политикума шокирующее воздействие заявил Чижов

Ранее Будрис заявил, что у Североатлантического альянса есть все необходимые средства, чтобы нанести удар по Калининграду. По его словам, НАТО должна показать свою готовность это сделать в случае конфликта.