Генштаб ВС Чехии: необходимо готовиться к войне с Россией Начальник Генштаба ВС Чехии призвал готовиться к войне с Россией

Москва22 мая Вести.Россия является угрозой для Европейского союза (ЕС), поэтому Европе следует начать готовиться к войне с Россией, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карел Рехка в интервью Politico.

Россия является угрозой и представляет для нас наибольшую опасность. А это означает, по сути, одно - начинайте готовиться к войне с Россией приводит Politico слова Рехки

По мнению чешского военачальника, вступление Украины в НАТО стало бы "логичным шагом", несмотря на отсутствие единого мнения по этому вопросу среди европейских политиков. Поддержка Киева отвечает "жизненно важным интересам Европы", нужно продолжать такую поддержку, подчеркнул Рехка.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские страны хотят навязать России концепцию "мира посредством силы".

Уговоры и наличие благих намерений не должны стать инструментами России по предотвращению "большой бойни". Германия и другие страны Европы должны понять, что Россия нанесет им неприемлемый урон в случае осуществления плана "Барбаросса 2.0", подчеркнул Медведев.