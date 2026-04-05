Junge Welt: Медведев заявлением про ЕС подал сигнал для Украины и Европы

Москва5 апр Вести.Заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о Евросоюзе стало сигналом для Украины и Европы, пишет Junge Welt.

Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС сказано в статье

В публикации отмечается, что Россия "очень серьезно" относится к предпринимаемым Евросоюзом шагам по перевооружению и наблюдает за тем, как он превращается в "радикальный антироссийский военный альянс".

Если раньше Москва рассматривала Европейский союз прежде всего в качестве экономического объединения и не возражала против вступления Украины, то сейчас в России на такой шаг уже не пойдут. Вместе с тем в издании Junge Welt задаются вопросом, каким образом РФ намерена этому препятствовать.

Россия считает Украину важным военным фактором даже после окончания войны, фактором, который укрепит военный потенциал ЕС говорится в материале

В пятницу Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что планы Брюсселя по созданию собственной полноценной военной структуры меняют картину мира и ЕС "довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО".