Москва7 маяВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Германии официально обозначило курс на нанесение России "стратегического поражения". Об этом он написал в статье, опубликованной RT.
По словам политика, Берлин рассматривает Россию как главную угрозу безопасности и стремится усилить собственные позиции в Европе.
В Берлине официально артикулирована задача нанесения России "стратегического поражения"написал зампред Совбеза
Медведев также заявил, что Германия пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза. По его мнению, такие действия связаны с попыткой компенсировать неудачные геополитические решения, связанные с украинским конфликтом.