Медведев высказался о политике Германии в отношении России Медведев заявил о задаче ФРГ нанести России "стратегическое поражение"

Москва7 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Германии официально обозначило курс на нанесение России "стратегического поражения". Об этом он написал в статье, опубликованной RT.

По словам политика, Берлин рассматривает Россию как главную угрозу безопасности и стремится усилить собственные позиции в Европе.

В Берлине официально артикулирована задача нанесения России "стратегического поражения" написал зампред Совбеза

Медведев также заявил, что Германия пытается закрепить за собой роль военно-политического лидера Евросоюза. По его мнению, такие действия связаны с попыткой компенсировать неудачные геополитические решения, связанные с украинским конфликтом.