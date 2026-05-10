Мерц резко высказался о России Мерц считает, что Россия якобы угрожает Европе

Москва10 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет угрозу для стран Европы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам политика, перед лицом этой "непосредственной угрозы" ЕС тратит миллиарды евро на восстановление своих вооруженных сил.

По мнению Мерца, высказанному им ранее в субботу, [Россия] представляет непосредственную опасность для Европы говорится в материале

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Москвой. При этом ФРГ пытается открещиваться от обвинений в превращении в одну из сторон вооруженного конфликта на Украине.