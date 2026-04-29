Джабаров: Мерц очень опасен для России, за ним надо все время следить

Сенатор Джабаров назвал одного из западных лидеров очень опасным для России Джабаров: Мерц очень опасен для России, за ним надо все время следить

Москва29 апр Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц представлет опасность для России, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Мерц, конечно, - это противник России, жесткий противник. И, на мой взгляд, представляет для нас очень большую опасность. Надо все время внимательно отслеживать его высказывания, следить за его поведением указал он

Ранее канцлер Германии в своем выступлении заявил, что Украине в конечном счете придется подписать соглашение о прекращении огня и мирный договор с Россией.

По мнению Джабарова, такие высказывания лишь отражают объективную действительность.

Думаю, в этом плане Мерц сделал реальное предложение. О том, что Украина все равно проиграла, уже говорили все. Все, что сейчас делает Украина, - затягивает время, чтобы Европа переформатировала свои военные возможности, чтобы действовать дальше против нашей страны. И, я думаю, Мерц прекрасно понимает, что отыграть и забрать назад эти территории Украина не может, и он понимает, что дальше будет только хуже для Украины с большими потерями территории добавил Джабаров

Ранее Мерц заявлял, что выступает против немедленного принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, следует разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.