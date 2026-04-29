Москва29 апрВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц представлет опасность для России, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Мерц, конечно, - это противник России, жесткий противник. И, на мой взгляд, представляет для нас очень большую опасность. Надо все время внимательно отслеживать его высказывания, следить за его поведениемуказал он
Ранее канцлер Германии в своем выступлении заявил, что Украине в конечном счете придется подписать соглашение о прекращении огня и мирный договор с Россией.
По мнению Джабарова, такие высказывания лишь отражают объективную действительность.
Думаю, в этом плане Мерц сделал реальное предложение. О том, что Украина все равно проиграла, уже говорили все. Все, что сейчас делает Украина, - затягивает время, чтобы Европа переформатировала свои военные возможности, чтобы действовать дальше против нашей страны. И, я думаю, Мерц прекрасно понимает, что отыграть и забрать назад эти территории Украина не может, и он понимает, что дальше будет только хуже для Украины с большими потерями территориидобавил Джабаров
Ранее Мерц заявлял, что выступает против немедленного принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, следует разработать процедуру постепенного вступления страны в объединение.