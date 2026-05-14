Москва14 маяВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента РФ Владимира Путина по диалогу между Москвой и Европой. Его слова приводит The Guardian.
Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другойсказал он, комментируя заявление российского лидера
9 мая Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.