Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу между Россией и Европой

Москва14 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента РФ Владимира Путина по диалогу между Москвой и Европой. Его слова приводит The Guardian.

Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой сказал он, комментируя заявление российского лидера

9 мая Владимир Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.