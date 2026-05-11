Песков: у европейцев " буря обсуждений" после слов Путина о кандидатуре Шредера

Москва11 мая Вести.Слова президента РФ Владимира Путина о кандидатуре экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров России и Евросоюза вызвали "бурю обсуждений" среди европейских политиков. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что кто-то считает идею президента РФ заслуживающей внимания, кто-то же "говорит, что нет".

Ранее Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны ЕС для диалога с Россией.

В правительстве ФРГ эту идею не поддержали, сообщило позднее агентство DPA со ссылкой на источники. Против высказалась также глава евродипломатии Кая Каллас, заявив, что Шредер "будет сидеть по обе стороны стола".

Тем временем, сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что немецкие власти обязаны согласиться на предложение российского президента, подчеркнув, что "диалог лучше затягивания бессмысленных смертей". С ее мнением согласен и специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер. В своем комментарии для Spiegel политик подчеркнул, что "было бы беспечно" отвергать идею Путина.