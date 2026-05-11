Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком с Россией

Москва11 мая Вести.Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила о невозможности назначения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.

Соответствующее заявление она сделала после прибытия на встречу глав МИД стран сообщества.

Шредер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола заявила глава евродипломатии

Ранее Каллас рассказала, что главы МИД стран ЕС на встрече 27–28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.