Москва11 маяВести.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отверг возможность участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах с Россией.
Девятого мая президент РФ Владимир Путин говорил, что считает Шредера предпочтительной кандидатурой со стороны ЕС для диалога с Россией.
Герхард Шредер не будет представлять Европууказал Цахкна, его слова приводит газета The Guardian
Он считает, что Шредер и Путин "очень близки".
Герхард Шрёдер — это идея Путинауказал эстонский министр, прибывший на встречу ЕС в Брюссель
Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила о невозможности назначения Шредера в качестве переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.