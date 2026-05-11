Глава МИД Эстонии: Шредер не будет координировать переговоры ЕС и России

В МИД Эстонии отвергли участие Шредера в переговорах России и Евросоюза Глава МИД Эстонии: Шредер не будет координировать переговоры ЕС и России

Москва11 мая Вести.Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отверг возможность участия бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах с Россией.

Девятого мая президент РФ Владимир Путин говорил, что считает Шредера предпочтительной кандидатурой со стороны ЕС для диалога с Россией.

Герхард Шредер не будет представлять Европу указал Цахкна, его слова приводит газета The Guardian

Он считает, что Шредер и Путин "очень близки".

Герхард Шрёдер — это идея Путина указал эстонский министр, прибывший на встречу ЕС в Брюссель

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила о невозможности назначения Шредера в качестве переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.