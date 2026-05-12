Политик Мема: у Каллас нет шансов стать посредником в переговорах между РФ и ЕС

Москва12 мая Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас не может выполнять функции посредника в возможных переговорах между Россией и странами Евросоюза. Такого мнения придерживается член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Политик отметил, что с учетом текущего уровня отношений между Москвой и Брюсселем даже у него больше шансов стать посредником в случае, если подобные контакты состоятся.

У Каллас нет никаких шансов на эту роль написал Мема на странице в соцсети X

11 мая на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС Каллас заявила, что могла бы вести переговоры с Москвой вместо бывшего канцлера Германии (1998–2005 гг.) Герхарда Шредера.

За два дня до этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и европейскими государствами, отметил, что лично он предпочел бы видеть в этой роли экс-главу немецкого правительства.

В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал главное качество политика, который мог бы исполнять такие обязанности в случае активизации диалога Москвы и Брюсселя.