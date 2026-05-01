Москва1 мая Вести.Европейский союз унижен тем, что его дипломатию возглавляют такие люди, как глава Евродипломатии Кая Каллас. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

Каллас выбрала не ту профессию, ей было бы лучше стать клоуном. Европа и так унижена тем, что такие люди, как она, руководят нашей дипломатией написал он

Помимо этого, политик выразил уверенность в том, что Россия не является врагом Европы, а потому Москве и Брюсселю следует сотрудничать ради общего будущего.

Ранее Каллас на пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы заявила, что возврат к прежнему формату отношений между ЕС и Россией невозможен даже после завершения конфликта на Украине.