Политик Мема: Каллас нужно усилить лечение психики, а не санкции против РФ

Москва30 мая Вести.Главе евродипломатии Кае Каллас нужно усилить не антироссийские санкции, а лечение своего психического здоровья. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, Москва не несет в себе угрозы для Европы.

Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с беспилотником в Румынии. Единственное, что нужно усилить – это лечение психического здоровья Каи Каллас написал Мема в соцсети X

Политик подчеркнул, что на территорию Финляндии до этого неоднократно попадали беспилотники, в то время как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не высказала "ни слова беспокойства". Инцидент с дроном в Румынии Мема назвал попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского втянуть Европу в украинский конфликт.

Ранее в Румынии сообщили о падении беспилотника на крышу дома в Галаце. Военные отслеживали дрон, но не сбили его, а в НАТО позже заявили о его якобы российском происхождении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Румыния не предоставила ни одного факта, материала или свидетельства, которые говорили бы о причастности России к этому инциденту. В посольстве РФ в Бухаресте считают, что Румыния использовала инцидент для продвижения курса НАТО и ЕС на конфронтацию с Россией.