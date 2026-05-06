Финский политик считает, что ЕС финансирует терроризм против российских граждан Мема обвинил ЕС в финансировании гостерроризма против населения России

Москва6 мая Вести.Член финской национально-консервативной партии “Альянс свободы” Армандо Мема в соцсети X обвинил Евросоюз в фактическом спонсировании террористических атак на мирных жителей России.

Мема указал, что за последние две недели число атак дронов на российские регионы резко возросло. Он связал это с наращиванием поставок БПЛА из европейских стран. Особую роль, по его мнению, играет передача Великобритании киевскому режиму более 120 тысяч дронов.

Я не слышал ни слова обеспокоенности от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует беспилотники. Это очень серьезная ситуация, лидеры ЕС совершают большую ошибку, полагая, что после этого не будет прямых ударов по европейским территориям написал он

Финский политик выразил сомнение в способности Европы защитить себя в случае ответного удара российскими гиперзвуковыми ракетами и призвал пересмотреть позицию по Украине.

Мема также отметил, что у Евросоюза нет морального права требовать от России компенсаций и создавать трибунал, пока он сам напрямую финансирует терроризм против гражданского населения РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала удар украинских боевиков по Джанкою, жертвами которого стали пять мирных жителей. Она указала на активизацию киевского режима перед Днем Победы.