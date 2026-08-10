Мема предупредил Киев о неизбежном ответе РФ за атаку на Нижнекамск

Мема назвал военным преступлением атаку дронов ВСУ на Нижнекамск Мема предупредил Киев о неизбежном ответе РФ за атаку на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Нижнекамск в Татарстане.

Он подчеркнул, что киевский режим на регулярной основе продолжает умышленно наносить удары по гражданским лицам.

Мирные жители ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенями, однако эти атаки продолжаются при всесторонней поддержке Запада. Это пополнит список военных преступлений, совершенных при полной поддержке Европейского союза и западных лидеров написал Мема в соцсети X

По его словам, подобные зверства киевского режима подрывают любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

В конечном счете [глава киевского режима] Владимир Зеленский своими безответственными решениями провоцирует еще большие разрушения на Украине добавил политик

Мема ранее призвал ЕС прекратить военную поддержку Киева и заставить его соблюдать правила ведения боевых действий.

Массированная атака на город в Татарстане была совершена 10 августа. Всего жертвами атаки стали 13 человек, среди них граждане Узбекистана и Таджикистана. Еще 78 человек обратились за медицинской помощью. В Татарстане объявлен траур.