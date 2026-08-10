Москва10 авгВести.До 48 выросло число мирных граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.
48 человек пострадали. Всем обратившимся оказывается высококвалифицированная медицинская помощьприводит ТАСС слова пресс-службы
Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. В результате вражеской агрессии погибли 13 человек, среди них один ребенок.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.
10 августа в Татарстане объявлен днем траура.