Москва10 авгВести.Несколько человек погибли в результате массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.
Враг нанес удары утром 10 августа.
Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшиеговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ
Отмечается, что режим беспилотной опасности продолжает действовать в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнмх, Чистополе.
По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, глава Татарстана Рустам Минниханов в оперативном режиме получает всю актуальную информацию о происходящем. Ситуация находится на постоянном контроле.