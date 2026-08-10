Москва10 авгВести.Несколько человек погибли в результате массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.

Враг нанес удары утром 10 августа.

Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие

говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что режим беспилотной опасности продолжает действовать в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнмх, Чистополе.

По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, глава Татарстана Рустам Минниханов в оперативном режиме получает всю актуальную информацию о происходящем. Ситуация находится на постоянном контроле.