Несколько человек погибли при массированной атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Несколько человек погибли при массированной атаке ВСУ на Нижнекамск Несколько человек погибли при массированной атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.Несколько человек погибли в результате массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан.

Враг нанес удары утром 10 августа.

Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что режим беспилотной опасности продолжает действовать в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнмх, Чистополе.

По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, глава Татарстана Рустам Минниханов в оперативном режиме получает всю актуальную информацию о происходящем. Ситуация находится на постоянном контроле.