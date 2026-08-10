Депутат Колесник призвал к жесткой реакции на атаку ВСУ на Нижнекамск

В ГД призвали к жестким ударам по инфраструктуре ВСУ после атаки на Нижнекамск Депутат Колесник призвал к жесткой реакции на атаку ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал к массированным ударам по критической инфраструктуре ВСУ после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск.

Колесник в разговоре с NEWS.ru также выступил за удары по логистическим центрам и местам принятия решений.

Отвечать нужно массированными ударами по местам критической инфраструктуры ВСУ, окончательно рвать логистику не только в порту Одессы. Уничтожать места дислокации и сборки, логистические центры, которые перевозят [вооружения для ВСУ]. Пора работать жестко, чтоб все поняли, что все серьезно. Нужно также бить по местам принятия решений, мы все равно к этому придем сказал парламентарий

Депутат добавил, что, по его мнению, необходимо наносить удары и по лицам, принимающим решения.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на город погибли 12 мирных граждан, еще 39 пострадали.