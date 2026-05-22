Депутат Колесник предложил уничтожить причалы в портах Одессы после удара по ЛНР

Москва22 мая Вести.В ответ на удар по общежитию в ЛНР Вооруженным cилам России необходимо уничтожить причалы ВСУ в портах Одессы. Об этом заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, данная мера разрушит логистические цепочки поставок западного оружия.

Как ВС РФ следует ответить на удар ВСУ по ЛНР? Хватит терпеть атаки. Необходимо наносить превентивные удары, а не ответные. Недавно показали Одессу — один из портовых комплексов, хаб для поставок западного оружия на Украину. Вроде тыловые районы уничтожаются, а причальные стенки стоят целые. Надо посмотреть объективную картину. Тыловую структуру портов ВСУ быстро восстанавливают, но причалы и фарватеры нужно рвать пояснил Колесник

Он отметил, что ВС РФ следует уничтожать логистические цепочки вплоть до западной границы Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что число погибших при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР выросло до четырех.