В ГД призвали признать Украину страной-террористом после удара по шахте в ЛНР

Москва6 апр Вести.Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что после удара по шахте "Белореченская" в ЛНР, где под землей оказался заблокирован 41 горняк, Украину следует признать террористическим государством.

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что военнослужащие ВСУ, причастные к атаке, будут ликвидированы. Кроме того, парламентарий высказал мнение, что участников подобных действий не следует ни брать в плен, ни привлекать к суду - их необходимо уничтожать на месте.

Колесник заявил, что территория ЛНР уже полностью освобождена от украинских войск, однако, по его словам, ВСУ не покинули регион спокойно.

Украину пора признать террористическим государством. Они заблокировали 41 шахтера, стараясь обречь на мучительную смерть. Думаю, их спасут... ВСУ ответят за это 100% сказал парламентарий

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из-за ночных ударов ВСУ была повреждена электроподстанция на территории шахты "Белореченская". В результате 41 шахтер остается под землей. Они находятся на связи.