Москва6 апрВести.В Луганской Народной Республике эвакуировали всех горняков из шахты "Белореченская", которая была повреждена в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская", эвакуированы и находятся в безопасностинаписал он в мессенджере MAX
Пасечник отметил, что никто из шахтеров не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.
Противник ударил в ночь на 6 апреля, понедельник, в результате повреждения получила электроподстанция на территории шахты. Произошло аварийное отключение, под землей остался 41 человек.