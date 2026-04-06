В ЛНР эвакуировали всех горняков из шахты "Белореченская"

Из обесточенной шахты "Белореченская" в ЛНР эвакуировали всех горняков

Москва6 апр Вести.В Луганской Народной Республике эвакуировали всех горняков из шахты "Белореченская", которая была повреждена в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Все горняки, оказавшиеся под землей в обесточенной шахте "Белореченская", эвакуированы и находятся в безопасности написал он в мессенджере MAX

Пасечник отметил, что никто из шахтеров не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Противник ударил в ночь на 6 апреля, понедельник, в результате повреждения получила электроподстанция на территории шахты. Произошло аварийное отключение, под землей остался 41 человек.