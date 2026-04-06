Москва6 апрВести.В Луганской Народной Республике в результате ночных ударов была повреждена электроподстанция на территории шахты "Белореченская". Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он отметил, что из-за аварийного отключения 41 шахтер пока продолжает оставаться под землей. Они находятся на связи.
В настоящее время все необходимые службы ведут работы как по спасению работников, так и по восстановлению энергоснабжения.