Москва6 апрВести.В Луганской Народной Республике подняли на безопасную высоту шахтеров, временно оставшихся под землей в шахте "Белореченская". Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.
Уточняется, что с горняками сохраняется связь. Также обеспечен приток воздуха в шахту.
Горняков шахты "Белореченская" удалось поднять на безопасную высотусказано в канале ведомства в MAX
Инцидент произошел в результате потери энергоснабжения на шахте. Это, в свою очередь, случилось после ударов ВСУ.
Теперь же ожидается, что во второй половине понедельника электроснабжение будет восстановлено. А после этого горняков планируют поднять на поверхность.