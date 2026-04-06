Горняков шахты "Белореченская" в ЛНР удалось поднять на безопасную высоту

В ЛНР горняков шахты "Белореченская" подняли на безопасную высоту

Москва6 апр Вести.В Луганской Народной Республике подняли на безопасную высоту шахтеров, временно оставшихся под землей в шахте "Белореченская". Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Уточняется, что с горняками сохраняется связь. Также обеспечен приток воздуха в шахту.

Инцидент произошел в результате потери энергоснабжения на шахте. Это, в свою очередь, случилось после ударов ВСУ.

Теперь же ожидается, что во второй половине понедельника электроснабжение будет восстановлено. А после этого горняков планируют поднять на поверхность.