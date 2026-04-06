Москва6 апрВести.В Луганской Народной Республике восстановлена подача электричества на шахте "Белореченская". Об этом сообщает правительство ЛНР.
В связи с этим теперь также готовится и эвакуация шахтеров, оказавшихся под землей в момент обесточения.
Специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту "Белореченская"
Инцидент произошел в результате ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Была повреждена электроподстанция.
В этот момент в шахте находился 41 горняк. Их уже подняли на безопасную высоту, подача воздуха им была также обеспечена.
Поднять на поверхность их планировали как раз после того, как шахта будет вновь запитана.