В ЛНР восстановили энергоснабжение на шахте "Белореченская"

Москва6 апр Вести.В Луганской Народной Республике восстановлена подача электричества на шахте "Белореченская". Об этом сообщает правительство ЛНР.

В связи с этим теперь также готовится и эвакуация шахтеров, оказавшихся под землей в момент обесточения.

Специалисты возобновили подачу электроэнергии на шахту "Белореченская"

Инцидент произошел в результате ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Была повреждена электроподстанция.

В этот момент в шахте находился 41 горняк. Их уже подняли на безопасную высоту, подача воздуха им была также обеспечена.

Поднять на поверхность их планировали как раз после того, как шахта будет вновь запитана.