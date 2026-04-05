Москва5 апрВести.Жителям Донецка и Макеевки в ДНР вернули электричество. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков в Telegram-канале.
Ранее он заявил, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре ДНР, в результате чего почти 500 тысяч абонентов остались без света.
При этом он заверил, что энергетики сразу приступили к устранению повреждений и продолжат работу, пока не восстановят энергоснабжение полностью.
Свет появился у жителей Донецка и Макеевки. Практически все подстанции запитаныговорится в сообщении Черткова
При этом на юге республики продолжаются серьезные работы. Чертков заверил, что энергетики стараются вернуть электричество в каждый дом.