Москва6 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате атаки электричество пропало примерно у 500 тысяч жителей субъекта.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республикинаписал он
По его информации, энергетики в оперативном порядке приступили к устранению повреждений. Электричество восстанавливается по резервным схемам. В ряде районов ДНР идет возобновление подачи электроэнергии, уточнил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Донецк частично остается без света из-за сбоев в энергоснабжении.