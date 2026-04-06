Чертков: порядка 500 тысяч жителей ДНР оказались без света после удара ВСУ

Москва6 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате атаки электричество пропало примерно у 500 тысяч жителей субъекта.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики написал он

По его информации, энергетики в оперативном порядке приступили к устранению повреждений. Электричество восстанавливается по резервным схемам. В ряде районов ДНР идет возобновление подачи электроэнергии, уточнил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Донецк частично остается без света из-за сбоев в энергоснабжении.