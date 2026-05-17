В Госдуме призвали уничтожать логистику ВСУ, чтобы пресечь атаки БПЛА Депутат Колесник: для пресечения атак БПЛА надо бить по логистическим путям ВСУ

Москва17 мая Вести.Для пресечения дальнейших атак украинских беспилотников на регионы РФ необходимо уничтожать логистические цепочки Вооруженных сил Украины. Такое мнение в беседе с News.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Комплектующие [для дронов ВСУ] идут из западных стран. Кстати, адреса производств БПЛА известны, они были опубликованы в СМИ. Производства находятся в Дании, Германии, Великобритании. Нужно уже прерывать эти поставки заявил он

Парламентарий добавил, что подавлять те точки, откуда прилетают дроны, нет смысла, так как они мобильны и не требуют локализации.

Наносить удары надо все-таки по логистическим цепочкам, а также по транспортным артериям, то есть по железным дорогам. Мосты уже не жалеть. Сейчас нужно становиться на полную ногу. Если враг не сдается, его нужно уничтожать призвал Андрей Колесник

Силы ПВО Минобороны минувшей ночью отразили массированную атаку БПЛА противника на столичный регион. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье три человека погибли, еще шесть пострадали. Всего же, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА.