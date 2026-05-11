Системы ПВО России уничтожили за неделю 3556 беспилотников ВСУ Средства ПВО России уничтожили за неделю минимум 3556 БПЛА ВСУ

Москва11 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили на прошлой неделе, как минимум, 3556 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистику от Минобороны.

Большинство беспилотников сбито 6 и 8 мая - 605 и 749 единиц соответственно. Основная часть атак совершена на европейскую часть России.

С 27 апреля по 3 мая ПВО России перехватила не менее 2622 украинских дронов отмечает РИА Новости

В предыдущие сутки российские средства ПВО перехватили 57 украинских дронов.

В целом, ВСУ совершили на прошлой неделе 676 обстрелов российских позиций и нанесли 6331 удар с применением БПЛА.

Между тем один житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб, еще трое получили ранения при атаке беспилотников ВСУ 9 мая.