Силы ПВО уничтожили 605 беспилотников ВСУ за сутки Минобороны РФ: средства ПВО перехватили за сутки 605 украинских дронов

Москва6 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции 605 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке уточняется, что помимо беспилотников ВСУ также были поражены системы HIMARS, произведенные в Соединенных Штатах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты двенадцать управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа указывается в сводке

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что за ночь системы ПВО перехватили 53 вражеских беспилотника. Они отработали с 21.00 5 мая до 07.00 6 мая.