Москва6 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 мая ликвидировали 53 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 5 мая т. г. до 07:00 мск 6 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря говорится в заявлении

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что система ПВО сбила 93 дрона ВСУ. Средства противовоздушной обороны отработали в период с 14.00 до 21.00.