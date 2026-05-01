Москва1 маяВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в пятницу, 1 мая, уничтожили над регионами России 33 украинских беспилотника за три часа, сообщило Минобороны РФ.
В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппаратасказано в сообщении
Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что силы ПВО с утра 1 мая сбили 100 украинских дронов над регионами России.