Москва20 апрВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку беспилотников киевского режима. За семь часов было уничтожено 33 дрона. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты в период с 8.00 до 15.00 по московскому времени.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в публикации Минобороны
Украинские дроны были сбиты в небе над Республикой Крым, акваторией Черного моря, а также на территории Курской и Белгородской областей.
Ранее сообщалось, что подразделения "Орлан" и "БАРС-Белгород" за сутки отразили удар 22 БПЛА киевского режима. Они отразили атаку на территорию Белгородской области.