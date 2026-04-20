Над регионами РФ за 7 часов уничтожено 33 украинских БПЛА

Москва20 апр Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку беспилотников киевского режима. За семь часов было уничтожено 33 дрона. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты в период с 8.00 до 15.00 по московскому времени.

перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в публикации Минобороны

Украинские дроны были сбиты в небе над Республикой Крым, акваторией Черного моря, а также на территории Курской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что подразделения "Орлан" и "БАРС-Белгород" за сутки отразили удар 22 БПЛА киевского режима. Они отразили атаку на территорию Белгородской области.