МО РФ: силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона за шесть часов

За шесть часов над российскими регионами сбиты 33 БПЛА ВСУ

Москва6 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник за шесть часов уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российские силы ПВО отработали в период с 8.00 до 14.00 мск над четырьмя российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

18 украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью, 9 – над Ростовской областью. Еще пять дронов сбиты над Крымом и один – над Курской областью.

В течение суток российская ПВО уничтожила порядка 700 украинских беспилотников над регионами страны.