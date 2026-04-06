Москва6 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник за шесть часов уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские силы ПВО отработали в период с 8.00 до 14.00 мск над четырьмя российскими регионами.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
18 украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью, 9 – над Ростовской областью. Еще пять дронов сбиты над Крымом и один – над Курской областью.
В течение суток российская ПВО уничтожила порядка 700 украинских беспилотников над регионами страны.