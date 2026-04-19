Гладков сообщил о поражении 22 БПЛА ВСУ белгородскими "БАРС-Белгород" и "Орлан"

Москва19 апр Вести.В Белгородской области силами подразделений "Орлан" и "БАРС-Белгород" за сутки были уничтожены 22 БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Из них "БАРС-Белгород" поразил 9 беспилотников, в том числе один БПЛА ударного типа "Хорнет" и один – разведывательного типа "Щедрик". Остальные 13 дронов сбили бойцы подразделения "Орлан".

С 07:00 ч. 18 апреля по 07:00 ч. 19 апреля ликвидированы 22 беспилотника говорится в сообщении Гладкова

Губернатор поблагодарил бойцов за эффективную работу.