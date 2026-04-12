Над Белгородской областью "БАРС" и "Орлан" за сутки сбили 37 БПЛА

Оперштаб рассказал о сбитых над Белгородской областью БПЛА

Москва12 апр Вести.Информацию о вражеских БПЛА, сбитых за сутки на территории Белгородской области подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан", озвучил оперштаб региона в MAX.

С 07.00 ч. 11 апреля по 07.00 ч. 12 апреля ликвидированы 37 беспилотников говорится в сообщении

Подразделение "БАРС-Белгород" ликвидировало 16 беспилотников. 7 из них подавлены РЭБ, 9 сбиты из стрелкового оружия.

Подразделение "Орлан" уничтожило 21 беспилотник: 9 подавлены РЭБ, 7 сбиты из стрелкового оружия.

Совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны подавлены 5 FPV-дронов в Шебекинском округе.