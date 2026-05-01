Минобороны: силы ПВО с утра сбили 100 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО с утра сбили 100 украинских дронов над регионами России Минобороны: силы ПВО с утра сбили 100 украинских дронов над регионами России

Москва1 мая Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с утра перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России. Такую информацию обнародовало Минобороны РФ в пятницу, 1 мая.

Дроны были нейтрализованы в период с 08.00 до 17​​​.00 по московскому времени над десятью регионами и акваторией Черного моря.

... [Беспилотники уничтожили] над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря говорится в сообщении

В этот же день Минобороны сообщало, что средства ПВО ликвидировали за ночь 141 беспилотник ВСУ над регионами России.