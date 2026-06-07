Минобороны: за ночь над регионами РФ перехвачено 95 беспилотников ВСУ

ПВО России уничтожила 95 украинских беспилотников за ночь Минобороны: за ночь над регионами РФ перехвачено 95 беспилотников ВСУ

Москва7 июн Вести.Средства противовоздушной обороны России в ночь на воскресенье, 7 июня, сбили 95 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские беспилотники перехватили в период с 20.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями, а также над Кубанью, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что атаку украинских БПЛА отразили ночью в Ростовской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В Минобороны РФ также сообщали, что силы ПВО России за неделю уничтожили более 3 тысяч беспилотников самолетного типа ВСУ.