Москва7 июнВести.Средства противовоздушной обороны России в ночь на воскресенье, 7 июня, сбили 95 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские беспилотники перехватили в период с 20.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями, а также над Кубанью, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что атаку украинских БПЛА отразили ночью в Ростовской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В Минобороны РФ также сообщали, что силы ПВО России за неделю уничтожили более 3 тысяч беспилотников самолетного типа ВСУ.