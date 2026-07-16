ПВО РФ за ночь сбила 375 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 375 украинских БПЛА над территорией России

Москва16 июл Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, цели перехвачены и уничтожены в период с 21.00 мск 15 июля до 8.00 мск 16 июля.

В МО РФ заявили, что дроны противника были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Кроме того, украинские беспилотники сбили в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средствами ПВО было уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы.