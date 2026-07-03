ПВО России с утра ликвидировала 188 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 188 украинских дронов над территорией России

Москва3 июл Вести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, а также Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала дроны в небе над Московским регионом и Крымом.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение ночи были уничтожены 155 украинских беспилотников над территорией России.