Минобороны: над регионами России за ночь уничтожены 155 БПЛА ВСУ

За ночь над регионами России уничтожены 155 БПЛА ВСУ Минобороны: над регионами России за ночь уничтожены 155 БПЛА ВСУ

Москва3 июл Вести.Средствами ПВО за минувшую ночь уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ, сообщает Минобороны в MAX.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО в течение ночи в период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля перехвачены и уничтожены 155 БПЛА ВСУ самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тверской, Тульской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Смоленской, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу пострадали еще три большегруза.