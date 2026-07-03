Москва3 июлВести.Средствами ПВО за минувшую ночь уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ, сообщает Минобороны в MAX.
По данным ведомства, дежурными средствами ПВО в течение ночи в период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля перехвачены и уничтожены 155 БПЛА ВСУ самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тверской, Тульской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Смоленской, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ по автобусу пострадали еще три большегруза.