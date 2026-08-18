Минобороны: за ночь над регионами России перехвачен 791 украинский БПЛА

За ночь над регионами РФ сбили 791 украинский БПЛА Минобороны: за ночь над регионами России перехвачен 791 украинский БПЛА

Москва18 авг Вести.Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 18 августа перехватили и уничтожили 791 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 791 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, часть дронов была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на понедельник, 17 августа, над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей были уничтожены 205 украинских беспилотников.