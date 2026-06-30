Минобороны сообщило об уничтожении 121 украинского беспилотника за день

Силы ПВО за день сбили 121 украинский БПЛА над регионами России Минобороны сообщило об уничтожении 121 украинского беспилотника за день

Москва30 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены с 07.00 до 21.00 мск.

Как уточнили в Минобороны, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинских беспилотников американского производства Hornet над трассой Р-280 "Новороссия". БПЛА направлялись вглубь России.