Москва30 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, беспилотники были уничтожены с 07.00 до 21.00 мск.
Как уточнили в Минобороны, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее в министерстве сообщили об уничтожении украинских беспилотников американского производства Hornet над трассой Р-280 "Новороссия". БПЛА направлялись вглубь России.