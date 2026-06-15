Минобороны: за ночь над регионами России сбиты 123 беспилотника ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 123 беспилотника ВСУ над регионами РФ Минобороны: за ночь над регионами России сбиты 123 беспилотника ВСУ

Москва15 июн Вести.За прошедшую ночь над российскими регионами, Черным и Азовским морями силами ПВО уничтожены 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ликвидированы 123 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о ликвидации четырех БПЛА, направлявшихся к Москве. Кроме того, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели трех человек в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городском округе Тула.